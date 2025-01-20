22 января на севере, востоке, юге Костанайской области ожидается метель. Об этом сообщает служба «112».

На западе области туман. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

Ожидается резкое понижение температуры воздуха до 23-28, на юге, востоке области 20 мороза с дальнейшим понижением.

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