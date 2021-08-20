Резко увеличилось число умерших от пневмонии в Казахстане

По данным на 20 августа, в Казахстане зарегистрировано 118 смертей от коронавируса и 45 летальных исходов с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает zakon.kz.

Лечение от КВИ продолжают получать 122 620 человек (117 108 КВИ+ и 5512 КВИ-), из них в стационарах находятся 30 128 пациентов, на амбулаторном уровне 94 492.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии — 1918 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — 551, на аппарате ИВЛ — 248.

Количество зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 18 августа)

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