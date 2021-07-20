Резко увеличилось количество заражённых коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

19 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 133 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,72%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 37, г.Аркалык – 28, г.Рудный – 25, Аулиекольский район – 9, Мендыкаринский район – 8, г.Лисаковск – 7, по 4 случая в Денисовском, Жангельдинском, Костанайском и им.Майлина районах, 2 случая в Карасуском районе, 1 случай в Узункольском районе.

80 обследованы по самообращению, 31 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 22 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 100 с симптомами заболевания, 33 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 19 июля 2021г. зарегистрировано 18 406 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 16 991 человек.

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