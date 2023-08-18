Резко вырос поток машин и людей через казахстанскую границу

Поток машин и людей через казахстанскую границу вырос вдвое, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24«.

По данным погранслужбы КНБ, за сутки казахстанскую границу пересекают до 190 тысяч человек, а с начала года этот показатель составил 20,5 миллиона человек. Половина из них — граждане других стран.

Пограничники фиксируют попытки пересечь границу по чужим либо поддельным документам. Таких фактов свыше 150, сообщили в погранслужбе. Наращивание транспортных потоков связывают с открытием новых авианаправлений, упрощением визовых и иммиграционных правил для иностранцев для развития въездного туризма.

Растет и число попыток перевезти через границу оружие и боеприпасы. Всего было предпринято 166 таких попыток. Пограничникам также удалось предотвратить вывоз иностранной валюты почти на три миллиарда тенге и ювелирных украшений более чем на 180 миллионов тенге.

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