Резко выросла оптовая цена мяса

Оптовые цены на продукты продолжают расти: за год (октябрь 2024–2025) продовольственная корзина на складе подорожала в среднем на 4,3%, по данным Бюро национальной статистики, передает lsm.kz

По происхождению товаров динамика разная: продукция казахстанских производителей прибавила 3,9%, товары из стран СНГ7,3% , из других стран2%.

Где подорожало сильнее всего

Наибольший рост средних оптовых цен зафиксирован в:

  • ЗКО+13,4%,
  • Алматинской области+12,8%,
  • области Абай+10,3%.
    Небольшое снижение отмечено лишь в Атырауской области−1,1%.

Что подросло больше всего

  • Орехи+148,3%
  • Свежие овощи (кроме картофеля)+38,8%
  • Мясо+28,6%
  • Кофе и его заменители+26,4%
  • Мясопродукты+20,7%
  • Рыба+19,7%
  • Сливочное масло+19,7%
  • Растительное масло+18,4%
  • Пряности+17,6%
  • Сахар, шоколад и кондитерские изделия+12,5%
  • Мясо птицы+9%
  • Свежие фрукты+7,2%
  • Мука+6,5%
  • Напитки+5,6%

Что подешевело

  • Картофель−28,4% (оптом)

В целом картина остаётся разнонаправленной: существенный рост по ряду категорий частично компенсируется удешевлением отдельных позиций, однако общий тренд на оптовом рынке — умеренное увеличение цен.



