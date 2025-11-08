Оптовые цены на продукты продолжают расти: за год (октябрь 2024–2025) продовольственная корзина на складе подорожала в среднем на 4,3%, по данным Бюро национальной статистики, передает lsm.kz
По происхождению товаров динамика разная: продукция казахстанских производителей прибавила 3,9%, товары из стран СНГ — 7,3% , из других стран — 2%.
Где подорожало сильнее всего
Наибольший рост средних оптовых цен зафиксирован в:
- ЗКО — +13,4%,
- Алматинской области — +12,8%,
- области Абай — +10,3%.
Небольшое снижение отмечено лишь в Атырауской области — −1,1%.
Что подросло больше всего
- Орехи — +148,3%
- Свежие овощи (кроме картофеля) — +38,8%
- Мясо — +28,6%
- Кофе и его заменители — +26,4%
- Мясопродукты — +20,7%
- Рыба — +19,7%
- Сливочное масло — +19,7%
- Растительное масло — +18,4%
- Пряности — +17,6%
- Сахар, шоколад и кондитерские изделия — +12,5%
- Мясо птицы — +9%
- Свежие фрукты — +7,2%
- Мука — +6,5%
- Напитки — +5,6%
Что подешевело
- Картофель — −28,4% (оптом)
В целом картина остаётся разнонаправленной: существенный рост по ряду категорий частично компенсируется удешевлением отдельных позиций, однако общий тренд на оптовом рынке — умеренное увеличение цен.
Служба 112 предупреждает костанайцев
В Костанае очереди на шиномонтаж: водители массово переходят на зимние шины
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.