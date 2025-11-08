Оптовые цены на продукты продолжают расти: за год (октябрь 2024–2025) продовольственная корзина на складе подорожала в среднем на 4,3%, по данным Бюро национальной статистики, передает lsm.kz

По происхождению товаров динамика разная: продукция казахстанских производителей прибавила 3,9%, товары из стран СНГ — 7,3% , из других стран — 2%.

Где подорожало сильнее всего

Наибольший рост средних оптовых цен зафиксирован в:

ЗКО — +13,4% ,

— , Алматинской области — +12,8% ,

— , области Абай — +10,3%.

Небольшое снижение отмечено лишь в Атырауской области — −1,1%.

Что подросло больше всего

Орехи — +148,3%

— Свежие овощи (кроме картофеля) — +38,8%

— Мясо — +28,6%

— Кофе и его заменители — +26,4%

— Мясопродукты — +20,7%

— Рыба — +19,7%

— Сливочное масло — +19,7%

— Растительное масло — +18,4%

— Пряности — +17,6%

— Сахар, шоколад и кондитерские изделия — +12,5%

— Мясо птицы — +9%

— Свежие фрукты — +7,2%

— Мука — +6,5%

— Напитки — +5,6%

Что подешевело

Картофель — −28,4% (оптом)

В целом картина остаётся разнонаправленной: существенный рост по ряду категорий частично компенсируется удешевлением отдельных позиций, однако общий тренд на оптовом рынке — умеренное увеличение цен.

Налоговая по-новому посчитает доходы и расходы казахстанцев С 1 января 2026 года налоговые органы Казахстана начнут применять косвенный метод для выявления скрытых...

Служба 112 предупреждает костанайцев По данным синоптиков «Казгидромета», в воскресенье, 9 ноября, в Костанайской области ожидается неустойчивая погода: осадки...