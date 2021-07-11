Резко выросло число заболевших коронавирусом в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

10 июля в Костанайской области зарегистрирован 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,46%.

Костанайская область перешла в «красную» зону.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 40, г.Рудный — 16, г.Аркалык – 13, г.Житикара – 5, по 2 случая в им.Майлина и Карабалыкском районах, по 1 случаю в Сарыкольском, Карасуском и Костанайском районах.

65 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 71 с симптомами заболевания, 10 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 10 июля 2021г. зарегистрировано 17395 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 16497 человек.

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