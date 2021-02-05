Резкое изменение погоды ожидает казахстанцев — Казгидромет

Очередной активный циклон из районов Атлантики будет определять погоду большей части Казахстана, сообщили в Казгидромете.

Ухудшение погоды с осадками, возможен дождь, снег. В северной половине с низовой метелью, а также гололед, туман будет наблюдаться по всей республике.

К концу периода южная половина Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона с центром над Туркменистаном.

Быстрая смена атмосферных процессов вызовет колебание температурного фона по всей республике.

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