Резкое похолодание. Прогноз погоды на 27-29 апреля 

Понижение температуры в северных регионах.

В предстоящие дни, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, северо-западе, а затем, по мере смещения в восточном направлении, в северных, центральных и восточных регионах страны ожидаются дожди с грозами.

По республике прогнозируется усиление ветра, на западе и в южных регионах — пыльные бури.

Постепенное повышение температуры воздуха днем в западных регионах до 23-33, на юге до 27-35, на юго-востоке до 23-30 тепла.

На остальной территории страны 27-28 апреля сохранится нынешний температурный фон, однако 29 апреля снова понизится ночью до 2-10, днем до 10-18 тепла.

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