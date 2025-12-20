Сегодня в регионе ожидается резкое понижение температуры.

В связи с этим возможны временные ограничения для транспорта на дизельном топливе.

Автомобилистам рекомендуется планировать маршруты заранее и внимательно следить за официальными предупреждениями служб.

Департамент полиции Костанайской области напоминает: безопасность на дороге — прежде всего!

