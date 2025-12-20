Фото дня: костанайцы наблюдают солнечное гало
Сегодня, 20 декабря, жители Костаная и близлежащих районов заметили в небе редкое и эффектное природное...
Сегодня в регионе ожидается резкое понижение температуры.
В связи с этим возможны временные ограничения для транспорта на дизельном топливе.
Автомобилистам рекомендуется планировать маршруты заранее и внимательно следить за официальными предупреждениями служб.
Департамент полиции Костанайской области напоминает: безопасность на дороге — прежде всего!
