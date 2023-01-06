Резкое понижение температуры несёт Арктический антициклон

Как и ожидалось Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, несущие осадки преимущественно в виде снега, продолжает медленно смещаться на восток, сохраняя неустойчивый характер погоды практический на всей территории страны.

Сохраняются снегопады, на востоке Казахстана сильный снег, а на юге осадки в виде дождя и снега, в горных районах – сильные осадки.

По территории республики прогнозируются метели, гололедные явления, на западе и юге – туманы.

Но уже 7 января с запада страны начнет смещаться холодный Арктический антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны.

Столбики термометров опустятся: на западе, в центре страны до 20-28 мороза, на северо-западе, севере республики до 25-33 мороза, на востоке до 5-13 мороза, а на юге страны до 0-10 мороза.

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