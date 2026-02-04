В Костанайской области в ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, на большей части региона сохранится облачная и неустойчивая погода.
В южных и восточных районах области пройдут осадки, местами сильные — в виде снега и дождя. Ожидаются метель и гололёд, что может осложнить ситуацию на автодорогах. На западе, севере и востоке региона прогнозируется туман.
Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 9–14 метров в секунду. В северных, восточных и южных районах возможны порывы до 15–20 м/с.
Температура воздуха по области ночью и днём составит 5–10 градусов мороза, на севере и западе — до 13 градусов мороза, на юге — около 1 градуса мороза.
Погода в Костанае
В Костанай ожидается облачная погода. Ночью и утром прогнозируются снег, метель и гололёд. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный — 9–14 м/с, с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью и днём составит 7–9 градусов мороза.
Синоптики рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность, особенно водителям и пешеходам, из-за ухудшения видимости и скользких дорог.
