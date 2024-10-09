Служба 112 распространила сообщение с предупреждением о резком ухудшении погоды.

11 октября в Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, на западе, севере области гололед. 12 октября на юге, в центре области ожидается снег, метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный 11 октября15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28, временами 30 м/с и более, 12 октября на севере, востоке области 15-20 м/с.

Резкое понижение температуры воздуха 11 октября ночью до 0-5 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла, 12 октября дальнейшее понижение ночью до 2-7 мороза, днем до 0-5 мороза.

В Костанае 11 октября ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 0-2 мороза.

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