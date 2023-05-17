Результаты анализа мобильных переводов: свыше 7 тыс. казахстанцев стали бизнесменами

Как известно, с 15 апреля 2022 года в Казахстане введен в действие приказ об отслеживании мобильных переводов казахстанцев, имеющих признаки получения дохода от предпринимательской деятельности. На первом этапе проверки коснутся госслужащих и их супругов. Согласно документу, к критериям относится получение одним физическим лицом в течение трех последовательных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

На официальный запрос inbusiness.kz, о скольких гражданах банки передали данные в органы госдоходов сведения о занятии предпринимательской деятельностью госслужащими и их супругами по прошествии года с начала работы закона, в комитете госдоходов сообщили: в процессе осуществления контроля направлены запросы в банки второго уровня. По итогам получения и анализа сведений от банков будут приняты меры камерального контроля по лицам, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности. Таким образом, предоставление запрашиваемых сведений по физическим лицам первого этапа всеобщего декларирования возможно после проведения контроля.

На вопрос, сколько граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без регистрации ИП, выявил КГД за это время (не включая категорию госслужащих и их супругов), в госоргане напомнили, что, согласно Предпринимательскому кодексу, обязательной госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физлица, которые отвечают одному из следующих условий. Они используют труд наемных работников на постоянной основе; имеют от частного предпринимательства годовой доход, превышающий 12-кратный МЗП. Также Налоговый кодекс предусматривает иные способы исполнения налоговых обязательств, в том числе путем уплаты ЕСП либо предоставления ежегодной декларации по ИПН.

В целом работа по выявлению физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, проводится по следующим направлениям: сдача жилища в наем, деятельность такси, услуги в сфере сельского хозяйства, торговля.

«По итогам 2022 года привлечено к постановке на учет 7819 физлиц. 3358 человек привлечены к уплате ЕСП. 893 гражданина представили декларацию по ИПН на сумму 24,8 млн тенге. В свою очередь, в целях исключения фактов осуществления деятельности без соответствующей регистрации на торговых рынках заключены меморандумы с 526 рынками, согласно которым администрации рынков обязуются размещать торговые точки только для тех налогоплательщиков, у которых имеется регистрация», – говорится в ответе.

Кроме того, на сегодняшний день совместно с министерством труда запущен пилотный проект, который предусматривает упрощенный порядок регистрации в качестве ИП и исполнения налоговых обязательств лиц, оказывающих услуги такси и курьерской доставки посредством использования интернет-платформы. Налоговым агентом для ИП будет являться оператор интернет-платформ (к примеру, Glovo, Wolt). К слову, по данным КГД, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано в качестве ИП 15 925 физических лиц, осуществляющих «деятельность такси».

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