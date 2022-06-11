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Результаты ЕНТ двоих абитуриентов, набравших 139 баллов, аннулировали

bilimdinews.kz

Результаты ЕНТ двоих абитуриентов, набравших 139 баллов, аннулировали из-за нарушений правил. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев в Instagram.

Он рассказал, что с начала проведения ЕНТ-2022 два абитуриента набрали по 139 баллов из 140, передаёт informburo.kz

«К сожалению, при повторной проверке видеозаписей абитуриентов было обнаружено нарушение правил. Мы приняли соответствующие меры и аннулировали результаты тестируемых», – написал глава центра тестирования.

Где произошли эти инциденты и какие именно нарушения выявили, Руслан Емелбаев не уточнил.

Он призвал абитуриентов не обманывать себя и окружающих, а достигать своих целей честным путём.

«Уверены, что на ЕНТ-2022 будут тестируемые, которые благодаря своим знаниям наберут максимальные 140 баллов. Может быть это именно вы», – написал Руслан Емелбаев.

Он добавил, что сейчас проводят повторную проверку более 100 видеозаписей абитуриентов с очень высокими баллами. Руслан Емелбаев предупредил, что все результаты, достигнутые с нарушениями правил, будут аннулированы.

 

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