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Результаты ЕНТ двоих абитуриентов, набравших 139 баллов, аннулировали из-за нарушений правил. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев в Instagram.
Он рассказал, что с начала проведения ЕНТ-2022 два абитуриента набрали по 139 баллов из 140, передаёт informburo.kz
«К сожалению, при повторной проверке видеозаписей абитуриентов было обнаружено нарушение правил. Мы приняли соответствующие меры и аннулировали результаты тестируемых», – написал глава центра тестирования.
Где произошли эти инциденты и какие именно нарушения выявили, Руслан Емелбаев не уточнил.
Он призвал абитуриентов не обманывать себя и окружающих, а достигать своих целей честным путём.
«Уверены, что на ЕНТ-2022 будут тестируемые, которые благодаря своим знаниям наберут максимальные 140 баллов. Может быть это именно вы», – написал Руслан Емелбаев.
Он добавил, что сейчас проводят повторную проверку более 100 видеозаписей абитуриентов с очень высокими баллами. Руслан Емелбаев предупредил, что все результаты, достигнутые с нарушениями правил, будут аннулированы.
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