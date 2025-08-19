Стоит напомнить, 28 апреля 2025 года опубликован указ президента России № 272, продлевающий срок легализации для иностранных граждан, не имеющих законных оснований для пребывания или проживания в РФ. Ранее, согласно указу от 30 декабря 2024 года под номером № 1126, иностранные граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, могли урегулировать свой статус без выезда из РФ или покинуть страну только до 30 апреля 2025 года, передает inbusiness.kz.

Однако по просьбе союзников из стран – участниц ЕАЭС и в результате дипломатических переговоров этот срок новым указом был продлен до 10 сентября. И этот срок так называемой «амнистии для мигрантов» близится к концу.

В оставшиеся три недели все иностранцы, включенные в реестр контролируемых лиц и нелегально находящиеся в РФ, должны добровольно покинуть территорию России либо легализоваться.

Как разъясняют консультанты компании «Конфиденс Групп», для этого потребуются паспорт, миграционная карта, заявление, квитанция об оплате госпошлины. Также нужно оплатить штраф за нелегальное пребывание. При этом уполномоченные органы РФ имеют право отказать в легализации.

При подаче документов предусмотрено проведение процедур биометрической идентификации иностранных граждан (снятия отпечатков пальцев), медицинское освидетельствование на наличие опасных заболеваний, употребление наркотических и психотропных веществ, а также проверка на наличие задолженностей по уплате пошлин, налогов, сборов, штрафов и других обязательных платежей.

Тем, кто не урегулировал свой правовой статус или не выехал добровольно, грозит принудительная депортация и запрет на въезд в РФ до 10 лет.

В связи с этим в посольстве Казахстана в РФ порекомендовали соотечественникам в России легализоваться до 10 сентября 2025 года. Отмечается, что у казахстанцев осталось меньше месяца, чтобы упорядочить свой статус в России без риска депортации.

«С 1 января по 10 сентября 2025 года каждый иностранный гражданин, допустивший нарушение режима пребывания, обязан самостоятельно выехать из РФ или явиться в территориальный орган МВД РФ либо обратиться в филиал ФГУП «Паспортно-визовой сервис» МВД РФ или ГБУ Многофункциональный миграционный центр «Сахарово» по месту своего нахождения для урегулирования правового положения. Решить вопрос об урегулировании правового положения после 10 сентября 2025 года будет невозможно! С этой даты в отношении иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания в РФ, до их выдворения за пределы РФ будут применяться все меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», – сообщили в посольстве РК.

В посольстве также напомнили, что срок пребывания казахстанцев на территории России сократили до 90 суток суммарно в течение всего года (раньше – до 90 дней в течение 180 дней).

Граждан предупредили о том, что ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России сейчас захлебывается от очередей «в связи с увеличением потока заявителей, в том числе желающих узаконить свое пребывание в России».

А в министерстве иностранных дел Кыргызстана заявили о том, что Россия может выдворить более 90 тысяч граждан КР, находящихся в реестре контролируемых лиц в РФ, уже в сентябре.

По словам заместителя директора консульского департамента МИД КР Бакыта Кадырова, по состоянию на конец первого квартала 2025 года в России официально зарегистрировано 352 тысячи кыргызстанцев.

Так, согласно официальной статистике Росстата, число киргизских мигрантов в РФ за год сократилось вдвое. Например, число людей, приехавших из КР в поисках работы и получивших соответствующий патент в России, в 2024 году составило около 650 тысяч. Впоследствии большинство из них вернулись на родину.

Согласно информации МИД КР, изначально в данный реестр было включено 70 тысяч граждан Кыргызстана. В июле их число увеличилось до 103 тысяч, позже уменьшилось до 91 тысячи человек. Исключенные из списка граждане либо оформили документы и легализовали свой правовой статус, либо добровольно покинули РФ. В январе-августе текущего года из России были принудительно выдворены 3748 граждан Кыргызстана, еще 292 депортированы.

Власти Кыргызстана неоднократно обращались к своим гражданам, находящимся в России, с призывом покинуть миграционный «черный список» этой страны до 10 сентября.

Как пишет киргизский портал Kaktus, заместитель председателя кабинета министров – глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев призвал соотечественников вернуться на родную землю. Об этом он заявил на торжественном мероприятии передачи спецтехники в Нарыне.

Причина ясна – республика последние несколько лет демонстрирует самый высокий рост ВВП в Центральной Азии. Всемирный банк признал Кыргызскую Республику «лидером Центральной Азии» по темпам экономического роста – ВВП Кыргызстана вырос на 11,7% в первом полугодии 2025 года (у Казахстана – 6,2%).

Наряду с ростом экономики в братской стране, расположенной по ту сторону Алатау, начал ощущаться дефицит рабочей силы. По данным Национального комитета статистики КР, в Кыргызстане проживает всего 7,3 миллиона человек. Из них численность трудоспособного населения составляет всего 2 миллиона 620 тысяч человек.

По словам вице-премьера, сам Кыргызстан теперь нуждается в большой рабочей силе. К слову, только в Нарынской области ведется строительство 127 объектов, на которые в этом году было выделено 15 млрд сомов (примерно 93 миллиарда тенге).

«Для того чтобы освоить эти средства и завершить строительство, необходимы техника и большое количество рабочих, нужны руки! Наши граждане уезжают на заработки, становятся мигрантами в чужой стране. Они должны вернуться. Сам президент говорил, что мигрантов мы будем возвращать. И это время пришло!» – заявил Ташиев.

По его мнению, кыргызстанцы, получившие большой опыт работы в других крупных странах, отныне смогут вести строительство у себя на родине, управлять современной спецтехникой, стать руководителями разного уровня и иметь возможность передавать свой богатый опыт. А главное, они будут служить народу и своими руками строить динамично развивающийся, обновленный Кыргызстан.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что объем работы, который могут выполнять граждане Кыргызстана, очень большой. Теперь наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Например, только в Нарынской области было построено два бетонных завода. Однако один из них пришлось закрыть из-за ухудшения качества производимого бетона. Для производства бетона высокого качества нужны компетентные специалисты. Не хватает как материалов, так и сырья. Для их производства тоже нужны рабочие, отметил Ташиев.

Он обратил внимание на то, что вся территория Кыргызстана превратилась в огромную строительную площадку. Сегодня также ведется строительство нового мультимодального коридора Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Таджикистан – Афганистан – Пакистан (в обход Казахстана). В рамках этого гигантского международного проекта будет построено 90 мостов, станций, развязок, тоннелей и прочего. Вице-премьер подтвердил, что объем строительства в стране достиг беспрецедентного уровня.

Кыргызстан также приглашает своих граждан, проживающих за рубежом, вернуться в страну для освоения целинных земель. В связи с этим государство определило 614 тысяч гектаров земель, которые пока не полностью используются в сельском хозяйстве.

Министерство сельского хозяйства предлагает осваивать их не только фермерам, но и трудовым мигрантам за рубежом. Но есть главный вызов: эти земли расположены вдали от крупных населенных пунктов. А поскольку поблизости нет крупных водоемов, для выращивания сельскохозяйственных культур придется внедрять технологию капельного орошения и подбирать засухоустойчивые растения, что позволяет обойти эту проблему.

