РФ сняла ограничения на въезд через границу с Казахстаном. Что с требованием справок ПЦР?

ПРИБЫТИЕ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ СУХОПУТНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА:

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 29.03.2022 № 656-р (cм. ссылка), граждане Казахстана могут свободно без предъявления дополнительных оснований въезжать в Россию через сухопутные пункты пропуска. Актуальная информация размещена на сайте Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

ВАЖНО! Въезд граждан Казахстана в Россию возможен только через сухопутные пункты пропуска российско-казахстанской и российско-монгольской границ!

При въезде в Россию через сухопутные пункты пропуска необходимо подтверждать наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус (срок действия – не более 48 часов с момента готовности результата до пересечения границы) через мобильное приложение «Путешествую без COVID-19» (ссылки для скачивания см. выше).

ВАЖНО! При въезде в Россию отрицательный ПЦР-тест на коронавирус необходим всем гражданам, независимо от возраста, включая детей до 5 лет!

В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства не обязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.

По-прежнему для граждан РК действует срок ограничения для выезда в другие государства, но теперь этот срок сокращён до одного раза в 15 суток.

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