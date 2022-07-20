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РГП «Казгидромет» выпустил предварительный прогноз урожайности пшеницы

Фото из открытых источников

Согласно полученным предварительным расчетным данным урожайность яровой пшеницы в северной половине республики в 2022 году ожидается около среднемноголетних значений.

Около среднемноголетних значений и выше:

— Денисовском, Камыстинском, Карабалыкском и Федоровском районах Костанайской области.
— Аккайнском, Жамбылском, Кызылжарском и Мамлютском районах Северо-Казахстанской области.
— Сандыктауском районе Акмолинской области.

Около среднемноголетних значений:

— в Павлодарской и Карагандинской областях.

Выше нормы:

— Алтае и Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
— в Актюбинской области, за исключением Мугалжарского района.
— в Западно-Казахстанской области, за исключением Байтерекского и Сырымского районов

Окончательный прогноз урожайности будет составлен в начале августа.

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