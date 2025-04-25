Пожилая жительница города, под давлением аферистов, едва не продала свою квартиру по заниженной цене. Предложение вызвало подозрение у риелторов, которые оказались добросовестными, и сообщили об этом в полицию. Однако отговаривали от общения с мошенниками оперативники пенсионерку несколько часов.

«Она нам дверь не открывает. Участковый здесь, соседи стучались. Я стучал, — не открывает нам она. Она на связи с телефонными мошенниками, в комнате закрылась и сидит», — говорит заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

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Под дверью квартиры костанайской пенсионерки специалисты, противодействующие кибер-преступности, провели очень много времени. Женщина не открывала дверь ни полицейским в форме, ни соседям. Не помогли и звонки её родственникам. Слушалась она только тех, кто уже несколько часов разговаривал с ней по телефону. Звонившие уговорили пенсионерку продать квартиру, в которой она проживала, по заниженной цене, потому, что на нее, якобы, покушаются мошенники, и их необходимо опередить.

«Риелторская компания обратилась, так как у нас взаимодействие есть. Сотрудники бдительно отреагировали, что к ним пришла женщина, которая хочет срочно продать квартиру. Они обратились в полицию. Мы выехали сразу с риелторами сюда, что бы разъяснить, что есть такой способ, когда злоумышленники говорят, что: «Вашу квартиру хотят продать», — рассказал Олжас Магыпаров.

Со слов сына женщины, мошенники своими звонками одолевали её уже несколько месяцев. И для обмана они находят все новые и новые предлоги.

Дверь открыли только родственники женщины, приехавшие к ней по просьбе полицейских. Однако, это не помогло. Пенсионерка категорически отказывалась взаимодействовать с киберспециалистами.

В общем пенсионерка так и не поверила ни полицейским, ни сотруднику службы безопасности риелторской компании, не смотря на долгую беседу. Она так и не дала свой телефон специалистам, для того, чтобы они заблокировали номера, с которых женщине звонили злоумышленники. Но, теперь за её действиями пристально следят родственники, которым оперативники посоветовали хотя бы сменить сим-карту пенсионерки.

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