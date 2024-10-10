Оснований для девальвации тенге нет, заявил вице-министр национальной экономики Арман Касенов, передает агентство КазТАГ.

«То, что мы наблюдаем в течение года – в целом, для того чтобы были ожидания по инфляции, опять-таки, вот в последние три года в СМИ различного рода эксперты говорили о том, что будет слишком высокий курс, но всегда этого не происходило. На самом деле у нас девальвации не было уже совсем давно, вы знаете, потому что у девальвации всегда должны быть четкие фундаментальные основания, сейчас, разумеется, их нет. Вы видите, где находится наш экспорт – экспорт в этом году гораздо выше, чем в прошлом году. Импорт упал. У нас более здоровый сегодня торговый баланс. Поэтому в моменте у нас нет никаких оснований для девальвации», — сказал Касенов.

Он заверил, что является «большим поклонником нашей казахстанской валюты».

«Валюта является устойчивой. Разумеется, на нее могут влиять различные факторы. Как и любая другая валюта она будет зависеть от экспорта-импорта страны, поэтому под такими влияниями курс может меняться, однако в целом, опять же, вы видите стабильность валюты, видите, что в национальной валюте доходность депозитов гораздо больше, чем в иностранной валюте даже с учетом инфляции. Поэтому лично я верю в устойчивость национальной валюты», — сказал Касенов.

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