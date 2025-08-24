Крупные активные области и группы солнечных пятен, ставшие источником недавних сильных взрывов на обратной стороне Солнца, выходят из-за горизонта на видимую с Земли сторону, сообщает informburo.kz со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным учёных, в настоящее время из-за края солнечного диска показались только вершины магнитных петель, которые поднимаются над поверхностью Солнца на высоту 100-200 тысяч километров.

Сами группы солнечных пятен, из которых «растут» эти петли, пока скрыты за горизонтом, поэтому их размеры и энергетические запасы остаются неизвестными.

За последние дни в этих областях Солнца регистрировалась исключительно сильная активность. В результате произошедших взрывов в космос ушло не менее трех крупных протуберанцев и выбросов плазмы 20 и 21 августа. Во всех случаях выбросы были направлены мимо Земли в сторону Марса.

По мере продвижения активных областей к линии Солнце – Земля связанные с ними риски начнут быстро увеличиваться, а к концу следующей недели станут максимальными. Пока неясно, сохранятся ли к тому времени запасы энергии или будут растрачены в более ранних взрывах.

Риски сильных вспышек на ближайшие дни являются одними из самых высоких за это лето. Через несколько дней станет понятно, какое воздействие эта солнечная активность окажет на Землю.

Инвестдоход ЕНПФ в плюсе: что происходит с пенсионными накоплениями Пенсионные накопления казахстанцев показали положительную динамику, и с начала года инвестдоходность ЕНПФ вышла в плюс, передает LS....

Казахстану будет сложно следующие три года – эксперт Казахстану будет сложно следующие три года, считает финансовый консультант Расул Рысмамбетов, сообщает агентство КазТАГ. «Два...

Порадовали прогнозом синоптики костанайцев В Костанайской области 25 августа будет без осадков. Ночью и утром на западе, севере области...