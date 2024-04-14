Риск второй волны паводков. Названы регионы

По прогнозу Казгидромета, на территории Северо-Казахстанской области за счет поступления воды по реке Есиль по притокам на территории Акмолинской области (Жабай, Калкутан и др.);

— На территории Западно-Казахстанской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории Российской Федерации;

— На территории Атырауской области за счет поступления воды по реке Урал (Жайык) с территории Западно-Казахстанской области;

— На горных реках расположенных на территории Восточно-Казахстанской области период половодья «традиционно» проходят позже равнинных рек.

На территории Акмолинской области на данный момент проходят пики половодья на некоторых притоках реки Есиль, которые могут спровоцировать повторный подъем уровней воды на реке Есиль. Также подъемы уровней воды продолжаются на нижнем течении реки Нура.

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