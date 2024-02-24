«Рискуем остаться без работы». Многие учителя не смогли записаться на тест по оценке знаний педагога

Не все учителя успели записаться на оценку знаний педагогов для дальнейшей работы из-за ограниченного количества мест. В Минпросвещения заверили, что проведут дополнительное тестирование, чтобы охватить всех желающих, передает informburo.kz

Ранее на ресурсах Национального центра тестирования сообщили, что с 12 по 14 февраля состоится приём заявлений на оценку знаний педагогов для получения категории «педагог». Само тестирование проходило с 14 по 17 февраля. Однако в комментариях к публикации с анонсом множество учителей заявили, что не смогли оставить заявку из-за ограниченного количества мест. Примечательно, что о приёме заявок информировали в день его начала.

С такой проблемой столкнулись выпускники педвузов. Они подчеркнули, что без прохождения тестирования не смогут работать по диплому и, соответственно, отрабатывать свой грант.

«Мне интересно, почему человек, окончивший педагогический вуз, ещё должен что-то сдавать, чтобы получить категорию «педагог»? Почему он должен кому-то что-то доказывать? Зачем тогда обучают на педагогические специальности? Разве выпускник педагогического вуза априори не педагог?» – написали пользователи.

За неделю под публикацией собралось почти 1500 комментариев.

В кулуарах мажилиса вице-министр просвещения Едил Оспан рассказал Informburo.kz, что оценку знаний педагогов будут поводить периодически, как ЕНТ. Он посоветовал учителям, не попавшим на тестирование, записаться на следующее.

Однако точную дату вице-министр назвать не смог.

Корреспондент Informburo.kz уточнил, успеют ли учителя пройти тест до начала учебного года, чтобы трудоустроиться или продолжить работу.

«Естественно, там, я вам говорю, будет несколько этапов, в год по три-четыре раза. Когда Национальный центр тестирования освобождается от ЕНТ, он проводит наши (экзамены. – Авт.). Они успеют, все успеют», – заверил Едил Оспан.

В свою очередь в пресс-службе НЦТ уточнили, что оценка знаний педагогов проводится по приказу Минпросвещения, а центр предоставляет лишь базу для регистрации и составляет вопросы по заказу ведомства.

Однако в пресс-службе Минпросвещения подчеркнули, что могут лишь дополнительным приказом обозначить сроки проведения тестирования. Для этого им должны выделить в НЦТ окно и подать заявку.

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