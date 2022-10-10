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«Рискуете остаться без авто»: казахстанцам посоветовали не ездить с иностранными номерами

tengrinews.kz

В МВД рассказали, как избежать проблем при покупке автомобиля с иностранной регистрацией.

Ездя на автомобиле с иностранными номерами, казахстанец рискует остаться без машины, предупредили на брифинге МВД. По информации министерства, в последние годы остро встал вопрос с автомобилями-двойниками как одним из способов продажи угнанных авто, передает informburo.kz

«При выявлении автомашин-двойников проводим комплекс проверочных мероприятий, назначаем необходимые экспертизы. Казахстанский владелец такого автомобиля вправе обратиться в суд для определения права собственности согласно статье 7, подпункт 3, Гражданского кодекса. Собранный материал направляется инициатору розыска для снятия транспортного средства с международного криминального учёта», – рассказали в МВД.

Если инициатор розыска не исполняет запрос, казахстанец в соответствии со статьёй 1 Минской конвенции может обратиться в иностранный суд.

«Приобретая и используя на территории нашей страны автомашины с регистрационным учётом другого государства, вы рискуете в дальнейшем стать жертвами различных преступных схем и в итоге остаться без своего дорогостоящего имущества. При покупке лучше сразу снять машину с учёта в другой стране, завезти в Казахстан с соблюдением всех таможенных норм, поставить здесь на учёт и спокойно ездить», – обратились в ведомстве к автолюбителям.

По данным МВД, самые угоняемые авто в Казахстане – Toyota и Lexus. С начала года более 60 машин этих марок объявлялись в розыск. 85% от этого числа уже нашли и вернули владельцам.

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