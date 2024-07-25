Рискуя жизнью. Жители микрорайона в Костанае просят сделать тротуар

Жители дома №57 в микрорайоне «Береке» обратились в редакцию alau.kz Люди сообщают, что им необходим тротуар. Иначе может случиться беда.

Люди пишут, что отсутствуют и знаки пешеходного перехода и скоростного ограничения. Дом был сдан в эксплуатацию в марте 2023 году.

«Прошло два года и нечего не изменилось. Неоднократно писали обращения и жалобы в акимат и ЖКХ города Костанай. Никаких действий так и не предпринимается. Мы, наши дети, и пожилые люди должны выходить на проезжую часть, рискуя своей жизнью, чтобы дойти до дома. Ведь, там где должен быть тротуар, у нас огромные ямы и целые озёра заполненные водой. Также очень страшно переходить дорогу, так как нет знаков», — говорится в обращении жильцов.

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