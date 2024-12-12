Казахстанцы в соцсетях массово жалуются на то, что налоговые органы блокируют их счета без предварительного уведомления, и часто это происходит по ошибке. У многих из них декларации уже поданы, но налоговый орган по месту регистрации почему-то не видит этих данных, передает inbusiness.kz. По всей стране в налоговых управлениях люди вынуждены отстаивать очереди, отпрашиваться с работы и менять свои планы, чтобы исправить ошибку в поданной декларации или ошибку самих налоговиков.

Остаться без денег и доступа к счетам в преддверии Нового года – так себе положение. А еще люди не могут выплатить ни кредиты, ни ипотеку.

Кто подвергся блокировке и за что

Как известно, в 2024 году в Казахстане завершился третий этап всеобщего декларирования. На этот раз впервые декларацию сдали бизнесмены — руководители, учредители юрлиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги. Задекларированы активы как в Казахстане, так и за рубежом по «входной» декларации по форме 250.00. Граждане, ранее вступившие в систему всеобщего декларирования, представили ежегодные декларации о доходах и имуществе по форме 270.00.

На наш вопрос в КГД ответили, что на сегодня блокировке счетов из-за несвоевременной подачи деклараций подверглись 68,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, что составляет 1,4% от 4,8 млн человек, обязанных представлять декларации по всеобщему декларированию. На данный момент более 17,5 тыс. налогоплательщиков, или 26% от общего числа выставленных распоряжений, устранивших нарушения, смогли разблокировать свои банковские счета. Обязанность представления декларации по всеобщему декларированию на третьем этапе возникла также у предпринимателей, приостановивших свою деятельность или числящихся как «бездействующие».

Какие декларации считаются не представленными

Минфин РК пояснил, что сроки подачи деклараций в этом году были установлены с 1 января по 16 сентября 2024 года, что составляет 8,5 месяца. В течение этого времени налоговые органы активно информировали граждан о необходимости подачи деклараций через СМИ, СМС и другие каналы. Некоторые налогоплательщики не успели подать декларации в срок. В таких случаях налоговые органы отправляют уведомления о неподаче деклараций и предоставляют дополнительные 30 рабочих дней для исправления ситуации. Таким образом, гражданам дали в общей сложности 10 месяцев на подачу декларации. Декларации считаются не представленными, если в них отсутствуют важные данные, такие как код налогового органа, налоговый период или дата составления. Налогоплательщики могут исправить ошибки, отозвав декларацию и подав новую.

Приостановление операций по банковским счетам касается только индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой.

За несвоевременную подачу декларации предусмотрено административное наказание — первое нарушение влечет предупреждение. После устранения нарушений операции по счетам возобновляются в течение одного рабочего дня.

«Чтобы избежать приостановления расходных операций по банковским счетам, необходимо ответить на уведомление, представить нужную форму декларации и при необходимости оплатить налоги в течение 30 рабочих дней с момента получения уведомления. Согласно пункту 1 статьи 272 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, непредставление налоговой отчетности в срок влечет предупреждение. При повторном нарушении в течение года, согласно пункту 2 статьи 272 КоАП, предусмотрен штраф в размере 55 380 тенге (15 минимальных расчетных показателей). Налогоплательщики несут личную ответственность за своевременность подачи деклараций и достоверность представленных данных», — пояснили в ведомстве.

Приостановление расходных операций по банковским счетам происходит в случае, если налогоплательщик не выполняет обязательства по уплате налогов, штрафов и пеней, а также не предоставляет налоговую отчетность. КГД рекомендует своевременно уплачивать налоги, представлять налоговую отчетность и выполнять все налоговые обязательства, а также не игнорировать уведомления, поступающие от налоговых органов.

Последствия для должников по налогам

Лица, которые не исполнили налоговые обязательства в установленный срок, получают уведомления о налоговой задолженности в течение 20 рабочих дней с момента возникновения задолженности.

Если физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем или занимающимся частной практикой, не уплатило или уплатило частично сумму задолженности, превышающую 1 МРП, ему будут направлены налоговые приказы для взыскания долга.

Если задолженность не будет погашена в течение пяти рабочих дней после вручения налогового приказа, приказ будет передан на принудительное исполнение в региональную палату частных судебных исполнителей. Частные судебные исполнители, согласно Закону РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», имеют право применять меры принудительного взыскания, такие как арест банковских счетов и имущества. Кроме того, если задолженность составляет 40 МРП и более, может быть наложен запрет на выезд за пределы Республики Казахстан.

Автор Индира Кусаинова

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