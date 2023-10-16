Родила в машине скорой помощи жительница Костанайской области

Случай, который произошёл в Костанайской области, описала на своей странице в инстаграм пресс-служба «Станции скорой неотложной медицинской помощи».

Бригада прибыла в посёлок Темирязево в 1.30 к 22-летней пациентке. Беременность 39 недель. Бригада прибыла на место в составе фельдшера Сарыкольского отделения областной станции скорой помощи Даулета Байдусова и водителя Александра Палауса. Стремительные роды начались через 15 минут после того, как сели в машину.

«Это мои первые роды, так сказать в дороге. И это, конечно ответственно. Но растерянности не было» — рассказывает фельдшер Даулет Байдусов.

Родился мальчик весом 2700г. 7-8 баллов по шкале Апгар . Бригада продолжила движение и роженица с малышом были переданы в приёмный покой Сарыкольской ЦРБ.

«Ничего особенного — улыбается Даулет. Я просто выполнял свою работу. И очень рад, что все закончилось благополучно . Желаю здоровья маме и малышу».

С мамой и ребёнком все хорошо. Как сообщили в Сарыкольской ЦРБ обоих готовят к выписке.

Как сообщили в пресс-службе скорой помощи, роды при транспортировке явление не частое. Но каждый медицинский сотрудник бригады обучен, как оказанию помощи в родах, так и проведению необходимых манипуляций и реанимации новорожденному. Любой вызов с поводом «роды» — это всегда вероятность родов во время транспортировки.

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