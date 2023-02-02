Родила в подгузник. Как наказали медперсонал?

Фото alau.kz
Акушерке объявили строгий выговор, а пятерым сделали замечание.
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Это произошло после того, как жительница Уральска родила в подгузник в коридоре роддома, сообщает zakon.kz.
Как пишет телеканал Astana TV, медики не заметили полного раскрытия матки и у жительницы Уральска произошли экстренные роды — женщина родила в подгузник по пути в родильный зал. Она возмущена халатным обращением медиков.
По словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения, по отношению работающих в смене врачей применены дисциплинарные взыскания:
акушерке — строгий выговор,
- старшей акушерке — замечание,
- двум заведующим — замечание,
- заместителю по родовспоможению — замечание,
- главной медсестре больницы — замечание.