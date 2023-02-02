Родила в подгузник. Как наказали медперсонал?

Акушерке объявили строгий выговор, а пятерым сделали замечание.

Это произошло после того, как жительница Уральска родила в подгузник в коридоре роддома, сообщает zakon.kz.

Как пишет телеканал Astana TV, медики не заметили полного раскрытия матки и у жительницы Уральска произошли экстренные роды — женщина родила в подгузник по пути в родильный зал. Она возмущена халатным обращением медиков.

По словам пресс-секретаря областного управления здравоохранения, по отношению работающих в смене врачей применены дисциплинарные взыскания:

акушерке — строгий выговор,

старшей акушерке — замечание,

двум заведующим — замечание,

заместителю по родовспоможению — замечание,

главной медсестре больницы — замечание.

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