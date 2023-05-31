«Родителей будут штрафовать за двойки детей-школьников»: официальный ответ

Информация о том, что родителей школьников в Казахстане собираются штрафовать за плохие оценки детей, не соответствует действительности.

Очередной фейк появился в одном из Instagram-сообществ, посвящённых новостям Караганды, сообщает Stopfake.kz. Автор публикации утверждает, что якобы готовится законопроект с таким новшеством, и высказывает гневную критику в адрес отечественной системы образования.

В профильном областном управлении расставили точки над i.

«Действующее законодательство не предусматривает ответственности родителей за неудовлетворительные оценки детей. Проекты нормативно-правовых актов с подобными нововведениями на обсуждение не выносили», – сообщили в управлении образования Карагандинской области.

Чиновники посоветовали гражданам пользоваться официальными источниками информации.

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