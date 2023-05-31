«Родителей будут штрафовать за двойки детей-школьников»: официальный ответ

vogazeta.ru
Информация о том, что родителей школьников в Казахстане собираются штрафовать за плохие оценки детей, не соответствует действительности.
Очередной фейк появился в одном из Instagram-сообществ, посвящённых новостям Караганды, сообщает Stopfake.kz. Автор публикации утверждает, что якобы готовится законопроект с таким новшеством, и высказывает гневную критику в адрес отечественной системы образования.
В профильном областном управлении расставили точки над i.
«Действующее законодательство не предусматривает ответственности родителей за неудовлетворительные оценки детей. Проекты нормативно-правовых актов с подобными нововведениями на обсуждение не выносили», – сообщили в управлении образования Карагандинской области.
Чиновники посоветовали гражданам пользоваться официальными источниками информации.