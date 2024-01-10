Родителей детей-очередников в детсад в Костанайской области просят зайти в личные кабинеты «Индиго»

С января этого года в Казахстане и в Костанайской области в частности, внедряется Единая база учета очередности и выдачи направлений в дошкольные организации.

Как отмечают в управлении образования региона, новшество должно значительно упростить жизнь родителям, которым сейчас, чтобы успеть занять место в нужном садике, приходится мониторить сайт Индиго буквально круглосуточно.

«Для чего вводится единая система учета — это исключение коррупционных рисков, поскольку эта единая система по всей стране, это исключение дублирования детей в очередях в разных областях и вдобавок это система проактивная, и если раньше и сейчас приходится родителям каждый день мониторить места, искать место в детском саду. Система сама самостоятельно отслеживает появится ли свободное место», — говорит пресс-секретарь управления образования акимата Костанайской области Анна Лазарева.

Уже сейчас всем родителям, отмечают в управлении образования, чьи дети стоят в очереди в детские сады в регионе, а это касается не только областного центра, но и всех остальных городов и районов региона, нужно зайти на сайт Индиго и сделать выбор в отношении четырех детских садов, исходя из своих индивидуальных потребностей и предпочтений.

В управлении образования рекомендуют родителям поторопиться. Определиться с выбором они до должны в течении нескольких месяцев, до весны. Затем система начнет свою работу. В ведомстве так же подчеркивают, что при изменении жизненной ситуации родителям предоставляется возможность поменять детский сад или снять ребенка с очереди при необходимости.

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