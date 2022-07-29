Родителей первоклассников Костанайской области просят поторопиться

Информацию для родителей распространила пресс-служба управления образования Костанайской области.

«Дорогие родители будущих первоклассников, как вам известно, приём детей в 1 класс ведётся с 1 апреля и завершается 31 июля. До окончания приёма заявлений в 1 класс осталось 3 дня. Поэтому просим вас поторопиться. Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована и оказывается через портал eGOV.kz. В 1 класс принимаются дети в возрасте 6 лет и дети, которым до 31 декабря исполняется шесть лет. В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться в отделы образования районов и городов», — сообщили в управлении образования.

Какие необходимы документы?

Заявление родителя (формируется электронно)

Свидетельство о рождении (формируется электронно)

Паспорт здоровья ребенка (форма 026/у-3)

Прививочный паспорт (форма 065/у)

Фото ребенка (размером 3*4)

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