Родителей первоклассников Костанайской области просят поторопиться

tengrinews.kz
Информацию для родителей распространила пресс-служба управления образования Костанайской области.
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«Дорогие родители будущих первоклассников, как вам известно, приём детей в 1 класс ведётся с 1 апреля и завершается 31 июля. До окончания приёма заявлений в 1 класс осталось 3 дня. Поэтому просим вас поторопиться. Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована и оказывается через портал eGOV.kz. В 1 класс принимаются дети в возрасте 6 лет и дети, которым до 31 декабря исполняется шесть лет. В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться в отделы образования районов и городов», — сообщили в управлении образования.
Какие необходимы документы?
- Заявление родителя (формируется электронно)
- Свидетельство о рождении (формируется электронно)
- Паспорт здоровья ребенка (форма 026/у-3)
- Прививочный паспорт (форма 065/у)
- Фото ребенка (размером 3*4)
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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