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Родителей первоклассников Костанайской области просят поторопиться

tengrinews.kz

Информацию для родителей распространила пресс-служба управления образования Костанайской области. 

«Дорогие родители будущих первоклассников, как вам известно, приём детей в 1 класс ведётся с 1 апреля и завершается 31 июля. До окончания приёма заявлений в 1 класс осталось 3 дня. Поэтому просим вас поторопиться. Для удобства граждан услуга полностью автоматизирована и оказывается через портал eGOV.kz. В 1 класс принимаются дети в возрасте 6 лет и дети, которым до 31 декабря исполняется шесть лет. В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться в отделы образования районов и городов», — сообщили в управлении образования.

Какие необходимы документы?

  • Заявление родителя (формируется электронно)
  • Свидетельство о рождении (формируется электронно)
  • Паспорт здоровья ребенка (форма 026/у-3)
  • Прививочный паспорт (форма 065/у)
  •  Фото ребенка (размером 3*4)

 

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