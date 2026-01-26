Тревожные формулировки в медиапространстве могут формировать у граждан ощущение неопределённости и подрывать доверие к государственным институтам. Об этом заявили в Центр по борьбе с дезинформацией СЦК при Президенте РК, комментируя публикации о якобы ужесточении ответственности родителей за формирование вредных привычек у детей, передает informburo.kz
В центре отметили, что в ряде материалов авторы предлагают собственные интерпретации законодательства или субъективные оценки, представляя их как редакционную позицию без опоры на правоприменительную практику и официальные разъяснения. Такие искажения, по мнению экспертов, нередко используются для привлечения внимания аудитории, увеличения охватов и вовлечённости, а также для создания образа правовых норм как избыточных или репрессивных.
Кроме того, использование тревожной риторики, подчёркивают специалисты, подменяет юридическую логику эмоциональными оценками и способствует росту недоверия к государственным институтам.
В свою очередь, в Комитет административной полиции МВД РК разъяснили, что действующее законодательство действительно предусматривает ответственность по статье 127 КоАП РК за неисполнение родительских обязанностей. Однако она не применяется автоматически и устанавливается только на основании совокупности факторов.
К таким факторам могут относиться систематическое злоупотребление алкоголем, отсутствие надлежащих условий для жизни и развития ребёнка, а также поведение родителей, оказывающее негативное влияние на его психическое и нравственное состояние. Каждый случай рассматривается индивидуально, а окончательное решение принимает суд с учётом всех обстоятельств дела.
В Центре по борьбе с дезинформацией призвали журналистов, блогеров и экспертов ответственно подходить к работе с правовыми темами, запрашивать официальные комментарии уполномоченных органов и избегать упрощённых либо тревожных интерпретаций, способных ввести граждан в заблуждение.
