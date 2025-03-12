В Казахстане родителей обяжут покупать своим детям специальные SIM-карты, ограничивающие доступ в интернет. Об этом 12 марта 2025 года заявил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что внедрение детских SIM-карт обсуждается совместно с уполномоченными госорганами. Новшество включили в проект комплексного плана.

«Мы предполагаем, что операторы должны выпускать специальные SIM-карты, предназначенные для использования детьми. То есть родитель будет обязан покупать для своих детей именно эти SIM-карты», – сказал Едил Оспан.

Вице-министр пояснил, что SIM-карты имеют фильтры безопасности, ограничивающие доступ к определенным сайтам и соцсетям. Таким образом, родители могут отслеживать, как ребенок использует телефон, встроенные фильтры исключат нежелательный контент. Через мобильное приложение будет доступна геолокация ребенка.

«В Казахстане на сегодняшний день операторы предлагают специальные тарифы для детей в рамках доступа на образовательные ресурсы, при этом не обеспечивают контроль безопасного поведения детей в интернете», – отметил Едил Оспан.

Согласно исследованиям Kazakhstan Kids Online, доступ к цифровым продуктам разрешается с 13 лет, но на сегодня 60% детей в возрасте 9-10 лет и 66% детей 11-12 лет имеют свои личные аккаунты.

Едил Оспан заключил, что министерством при участии экспертов начата работа по внесению поправок в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в части усиления мер безопасности в интернете.