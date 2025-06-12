В социальных сетях появилось видео, на котором трое детей, нарушая правила дорожного движения, зацепились за движущийся автомобиль ГАЗель и ехали по проезжей части, сообщает Polisia.kz.
Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Полицейские оперативно установили личности несовершеннолетних — ими оказались школьники в возрасте 10–11 лет. Все они были доставлены в полицию вместе с законными представителями.
Родители детей привлечены к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также школьники поставлены на внутришкольный учет. В полиции напомнили, что ответственность за безопасность детей прежде всего несут родители. Игры на дороге могут привести к трагическим последствиям. Полицейские призвали взрослых проводить с детьми разъяснительные беседы и предупреждать о недопустимости подобных поступков.
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