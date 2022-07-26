Родители четверых детей найдены мертвыми

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Полиция устанавливает обстоятельства смерти супружеской пары.
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Об этом сообщает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.
По данным ведомства, в минувший понедельник тревогу забила мать женщины, обеспокоенная тем, что дочь не открывает дверь.
Дежурный наряд ЧС при вскрытии двери квартиры обнаружил в комнате тела мужчины и женщины 1996 и 1992 годов рождения.
«Погибшие граждане являлись супругами. От совместного брака имеют 4-х детей. Указанная квартира была арендована гражданкой 1992 г. р. месяц назад», — отметили в пресс-службе.
По данному факту проводится расследование.
Между тем источник сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан», что женщина была задушена, а мужчина найден повешенным.
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