Родители четверых детей найдены мертвыми

Полиция устанавливает обстоятельства смерти супружеской пары.

Об этом сообщает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

По данным ведомства, в минувший понедельник тревогу забила мать женщины, обеспокоенная тем, что дочь не открывает дверь.

Дежурный наряд ЧС при вскрытии двери квартиры обнаружил в комнате тела мужчины и женщины 1996 и 1992 годов рождения.

«Погибшие граждане являлись супругами. От совместного брака имеют 4-х детей. Указанная квартира была арендована гражданкой 1992 г. р. месяц назад», — отметили в пресс-службе.

По данному факту проводится расследование.

Между тем источник сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан», что женщина была задушена, а мужчина найден повешенным.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.