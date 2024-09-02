USD 481.63
EUR 534.46
RUB 5.28
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. «Родители доверили государству сыновей». Президент поручил навести порядок в казахстанской…

«Родители доверили государству сыновей». Президент поручил навести порядок в казахстанской армии

Фотография для новости "Родители доверили государству сыновей". Президент поручил навести порядок в казахстанской армии

Фото взято с сайта kazpravda.kz

Выступая с Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение навести порядок в армии. 

Первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине.

«Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность», — отметил Глава государства.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

«Разговор будет другой». Президент РК предупредил бизнесменов

Следующая новость

Точка зрения — Моногорода нужно наделить большими полномочиями, Альберт Рау