«Родители доверили государству сыновей». Президент поручил навести порядок в казахстанской армии

Выступая с Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение навести порядок в армии.

Первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине.

«Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность», — отметил Глава государства.