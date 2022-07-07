Родители и адвокат подростков, избитых в сквере Костаная, обратились к журналистам

Боятся упустить время. В редакцию нашего телеканала обратились родители и адвокат подростков, избитых в конце июня в Центральном сквере Костаная. Они написали ходатайство в департамент полиции, по проведению необходимых следственных действий. Его удовлетворили, однако с 25 июня ни одного из указанных в нем действий, проведено не было.

Тем временем Никита, перенесший сотрясение головного мозга, уже сейчас не может полностью восстановить в памяти события того дня.

«Сотрясение у него было средней тяжести, потом губа рваная. Соответственно лицо все прям разбито. Он первые двое суток, даже трое, ничего не кушал, не пил, потому что не мог. Он не мог открыть глаза, вытаскивал язык, чтоб просто дышать. Поскольку у него все заплывшее было, затекшее. Первые трое суток он наблюдался там, в больнице. Пролечили. Немножко полегчало и нас выпустили», — рассказывает отец избитых мальчиков Евгений Шелудяков.

Такими последствиями обернулась прогулка по центральному скверу Костаная для пятнадцатилетнего сына Евгения. На двух братьев старшего Никиту и младшего Кирилла посреди бела дня напали в парке четыре человека, таких же несовершеннолетних, как и ребята. Младшему досталось, по словам отца, меньше. Его держали, пока избивали Никиту. Благодаря случайным прохожим, ребятам удалось отбиться от нападавших. Эта история получила большой общественный резонанс. Сейчас ребята дома, с Никитой работает психолог. Адвокат семьи Шелудяковых Алмат Рсалин рассказывает, что следователь по этому делу уже сменился. Защитник, по его словам, подал ходатайство о проведении необходимых следственных действий. Его удовлетворили. Однако с 25-го июня ни одного из запрошенных следственных действий проведено не было, утверждает Алмат Рсалин.

«Мы ходатайствовали — дополнительно опросить потерпевших , провести очные ставки, если есть разногласия в показании сторон, потерпевшая сторона предоставили телефоны свидетелей. Я перечислил это в ходатайстве. Ну тоже необходимо их допросить. И еще ряд действий, которые необходимы в таких случаях, это осмотр места происшествия, дополнительная проверка показаний на месте и так далее», — говорит адвокат коллегии адвокатов города Нур-Султан Алмат Рсалин.

Родители обеспокоены тем, что уходит время. Получивший сотрясение мозга Никита уже сейчас не может восстановить в памяти некоторые фрагменты случившегося. По поводу ходатайства, адвокат написал жалобу в прокуратуру Костаная, и сейчас ждет ответа от надзорного органа. Пострадавшие ребята, по словам отца, чувствуют себя удовлетворительно. Семья надеется на справедливое рассмотрение случившегося. Родители напавших подростков, к слову, выходили на связь с ними.

«Выходили, общались. Да предлагали помощь, что-то еще, но не надо нам. Пусть это все будет по закону. Каждый понесет ответственность. Пусть это послужит примером для других. Но это не дает право вот этим вот заниматься. Такими действиями. В любом случае должны понимать, что раз ты ходишь в спортивные секции, ты несешь ответственность за свои действия, ты уже знаешь что и как. А так вот простые ребята, как мои — ни в чем, ни за что», — говорит Евгений Шелудяков.

Как рассказал адвокат, вопрос о возмещении материального ущерба они будут поднимать в законном порядке. Так как родители ребят несут расходы, связанные с лечением. А вот по поводу морального ущерба, решение будет выносить психолог, который работает с Никитой. От департамента полиции они хотят лишь своевременности проведения следственных действий. Мы отправили в ведомство официальный запрос с рядом вопросов. В том числе и выезжал ли на место событий наряд полиции. Младший Кирилл звонил на номер 102 сразу после случившегося. Ответы на них мы надеемся получить. Пока же нам в департаменте полиции ответили кратко — начато досудебное расследование, проводятся все необходимые следственные мероприятия.

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