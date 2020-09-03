Родители костанайских школьников пожаловались на неработающие образовательные платформы

Учеба только началась, а у родителей школьников уже появились нарекания. По их словам, образовательные платформы не работают, а дистанционные уроки идут без перерыва alau.kz

Учебный год по новым правилам стартовал. И в школах уже появились новые «достопримечательности». Помимо санитайзеров теперь здесь есть буквенные отметки на полу.

«Мы поделили рекреацию на зоны санитарные, чтобы каждый класс был изолированным и для каждой литеры букв класса мы поделили зоны. Здесь 1Д, здесь 1В, там 1А»,- пояснил директор средней школы № 16 Ильяс Ельжасов.

В этих зонах ученики дежурных групп снимают верхнюю одежду, переобуваются и затем следуют в классы. Там они сидят по одному и строго в масках. Уроки и перемены для групп проходят в разное время, чтобы ребята не пересекались друг с другом. И, пожалуй, это для детей самое досадное обстоятельство.

Бегать в коридорах не позволяют учителя, а дети не спорят и со стороны кажется, что механизм учебной работы отлажен. Но вот за порогом школы можно услышать об уже проявившихся проблемах. Правда, относятся они не столько к дежурным группам начальных классов, сколько к учащимся среднего звена, которые учатся дистанционно.

«Это ужасно. Вчера первый день – это было что-то с чем-то. Ребенок в истерике со слезами на глазах. Перерывов нет. Во-первых, дети не успевают. Урок за уроком. Должен быть перерыв, чтобы перестроиться с одного урока на другой. Заканчивается один, следом начинается другой. Ребенок даже не успевает взять учебник, тетрадку, взять следующее»,- поделилась Юлия, мама ученика 5-го класса.

А вот директор школы говорит, что перерывы у дистанционщиков есть. И 5, и 10 минут, и даже 15, чтобы можно было пообедать. Но это не единственное разночтение во мнениях администрации и родителей. Взрослых беспокоит формативное оценивание. Ученики должны работать на каждом уроке, чтобы получать оценки. Но как это сделать, если система зависает, а интернет пропадает и попасть на урок порой невозможно.

«Ученики необязательно должны присутствовать по расписанию на уроках. Существует асинхронный формат. Дети могут получить задание с дистанционных платформ «Күнделік» или «Online Мектеп» когда им удобно, и они могут заниматься учебными занятиями в вечернее время, в обеденное, утреннее время»,- прокомментировал Ильяс Ельжасов.

Но скачать задания с предложенных платформ тоже задача не из легких. Об этом вновь говорят родители.

««Bilimland» — ничего вчера не работало. «Күнделік» не открывается. Все через WhatsApp»,- высказалась Юлия.

Некоторые преподаватели такую ситуацию допускают.

«Может быть от перегруза, но ко мне с такими вопросами не обращались. Проблем не было ни на уроке, ни дома»,- сказала Светлана Петрякова, преподаватель начальных классов.

Справляться и преподавателям, и родителям приходится по ситуации. Но, по словам одной из мам, это пока приводит к зависанию телефонов, которые принимают массу сообщение сразу из 5-6 учебных групп в мессенджерах, чтобы не останавливать образовательный процесс ни на минуту.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.