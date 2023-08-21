Родители не первый год поднимают вопрос о том, чтобы разрешить детям свободную форму в школах РК

Родители не первый год поднимают вопрос о том, чтобы разрешить детям свободную форму в школах. Аналогичный вопрос корреспондент zakon.kz адресовала министру просвещения Гани Бейсембаеву.

«Форма будет прежней, как ранее было утверждено приказом. Там все прописано, в этом учебном году, по крайней мере, изменений не будет», — сказал он.

Поблажек не будут делать даже ученикам начальных классов. Хотя именно родители учеников младших классов чаще всего жалуются на то, что в школьной форме их детям неудобно. По их мнению, она сковывает их, и, в конце концов, влияет на самочувствие и психофизическое развитие их детей.

«Школьная форма — это общемировая практика. Я готов пригласить вас на встречу с экспертами, которые вам более подробно объяснят, почему вообще необходима школьная форма. Но вы же видите и фильмы смотрите зарубежные, там тоже каждый колледж, каждая школа имеет собственную форму одежды. Есть научное объяснение и подходы. Единственное, с чем я согласен, что форма должна быть удобной, качественной», — резюмировал министр.

В пресс-службе Минпросвещения РК сообщили, что согласно Требованиям к обязательной школьной форме, утвержденным приказом, обязательная школьная форма организаций среднего образования должна соответствовать светскому характеру обучения.

«Фасон, цвет школьной формы выдерживаются в классическом стиле, в единой цветовой гамме, с допущением смешения не более трех цветов. Цвет школьной формы выбирается из спокойных и не вызывающих ярких тонов. В этом учебном году Требования к школьной форме остаются прежними. Родители и иные законные представители обеспечивают ношение обучающимися школьной формы, установленной в организациях среднего образования», — заявили в ведомстве.

Требования к школьной форме для мальчиков включают:

пиджак;

жилет, в зимний период — трикотажный жилет;

брюки свободного кроя;

парадную и повседневную рубашки;

трикотажный кардиган либо кофту;

рубашку поло или тенниску, а в зимний период — водолазку.

Требования в школьной форме для девочек включают:

пиджак;

жилет и в зимний период трикотажный жилет;

юбку;

сарафан;

брюки свободного кроя;

классическую блузку и в зимний период водолазку;

трикотажную кофту, кардиган

рубашку поло или тенниску

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