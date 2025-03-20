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Родители «поделили» детей после развода — облсуд

— Сегодня, 14:02
Изображение для новости: Родители «поделили» детей после развода — облсуд

pixabay.com

Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области брак между супругами расторгнут, дети остались проживать с матерью, взысканы алименты на содержание детей, сообщает пресс-служба областного суда. 

Суд постановил, что отец имеет право общаться и видеться с детьми свободно независимо от места и времени с правом оставления с ночевкой у себя дома.

Бывший супруг, не возражая против расторжения брака, подал апелляционную жалобу с просьбой определить место жительства одного из детей совместно с ним.

Согласно статье Кодекса «О браке и семье», при раздельном проживании родителей место жительства и юридический адрес ребенка определяются по взаимному соглашению. В случае его отсутствия спор подлежит разрешению посредством медиации или в судебном порядке.

Апелляционная инстанция оставила без изменения решение суда первой инстанции в части расторжения брака. Вопросы, касающиеся определения места жительства несовершеннолетних детей и взыскания алиментов на их содержание, были рассмотрены с проведением примирительных процедур.

Судебной коллегией по гражданским делам между сторонами утверждено медиативное соглашение. Стороны пришли к соглашению о месте проживания общих детей. Двое детей остаются с матерью по месту ее постоянного места жительства.

Один ребенок остается с отцом по месту его постоянного места жительства.

Родители, как законные представители своих детей, имеют право самостоятельно решать вопрос о месте их проживания. В данном случае судебная коллегия приняла во внимание мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста.



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