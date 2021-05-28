Родители шестилеток не хотят отдавать детей в первый класс, если сохранится дистанционное обучение

Родители будущих первоклассников опасаются, что в следующем учебном году сохранится дистанционное обучение. Во время отчёта министра образования и науки Асхата Аймагамбетова перед населением мама шестилетнего ребёнка поинтересовалась, как лучше поступить, отдавать ли ребёнка в первый класс в этом году, передает informburo.kz

«Сейчас мы думаем, отдать ребёнка в школу или нет. Моему ребёнку сейчас шесть лет, если опять будет дистанционка, то отдадим в семь. Лучше пусть он сидит дома, чем будет учиться дистанционно», – сказала родительница.

Глава МОН в очередной раз ответил, что формат обучения с 1 сентября зависит от санитарно-эпидемиологической ситуации и «от нашего поведения».

«Если нам удастся вакцинировать большую часть населения и мы будем соблюдать все санэпидтребования и ограничения, я думаю, у нас всё-таки получится в следующем учебном году с сентября открыть наши школы. Мы знаем, дети очень скучают по школе, по своим друзьям и учителям, также хотят побыстрее вернуться к традиционному формату наши педагоги. Темпы вакцинации и противоэпидемиологические меры дают основания надеяться, что на следующий учебный год мы сможем открыть школы», – сказал Асхат Аймагамбетов.

Он отметил, что ежегодно поднимается вопрос о том, в каком возрасте ребёнка можно принимать в школу.

«Условно, ребёнку исполняется шесть лет только в сентябре, и родители хотят отдать его в дошкольную организацию. Для этого все законные возможности имеются. Вместе с тем даже если ребёнку полных шести лет нет, шесть лет исполняется в конце сентября-октябре, то родители могут подать заявление, и школа примет этого ребёнка для обучения в первом классе», – отметил министр образования.

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