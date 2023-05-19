Родители стали чаще бить детей и нарушать их права — Минпросвещения РК

В 2022 году к административной ответственности привлечены 7 203 казахстанца, не выполнивших свои родительские обязанности. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Официальные данные свидетельствуют об увеличении количества административных правонарушений, связанных с неисполнением родительских обязанностей. В частности, в 2022 году к таким административным правонарушениям привлечены 7203 родителя. В 2021 году было зарегистрировано более пяти тысяч таких случаев. Очень важно сформировать в обществе культуру нетерпимости к насилию в отношении детей. В 2022 году 39 человек привлечены к административной ответственности за сокрытие правонарушений в отношении детей. Однако факты сокрытия продолжают выявляться. В министерство поступает информация по более чем тысяче таких фактов сокрытия», — сказал Едил Оспан на брифинге в СЦК.

Для решения этих вопросов вице-министр считает необходимым усилить ответственность родителей.

Также Едил Оспан сообщил, что сейчас на внутришкольном учёте зарегистрировано шесть тысяч детей с различными проблемами.

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