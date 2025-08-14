Казахстанцы запустили петицию об отмене обязательной школьной формы, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Авторы петиции считают, что единая одежда никак не влияет на успеваемость детей, зато создаёт лишние расходы для семейного бюджета. Активисты предлагают ввести более свободный дресс-код.

Мама двух младшеклассников Алия Туякбаева рассказала, что выбирать форму её семье не пришлось — школа заранее определила фасон и магазин, где её нужно покупать. Причём магазин оказался брендовым, а требования к внешнему виду детей с каждым годом становятся всё строже.

«На двоих у нас вышло около 130 тысяч тенге без учёта рубашек. Костюм-тройка, жилетка, брюки, а к фасону — строгие лекала, бантики, значки. Я считаю, что достаточно было бы определить лишь цвет формы и этого хватило бы», — говорит Алия.

Школьные стандарты формирует каждое учебное заведение самостоятельно. Особенно популярными стали обязательные эмблемы и подвески, что приводит к дополнительным расходам.

По словам продавцов, стоимость школьной формы ежегодно растёт на 10–15 процентов. Так, в Алматы цены на блузки и рубашки начинаются с 5 тысяч тенге, а полный комплект обходится примерно в 35 тысяч, не считая обуви. Родители признаются, что иначе ребёнка на урок не допустят.

Несмотря на это, чиновники утверждают, что форма положительно влияет на учебный процесс.

«Школьная форма создаёт деловую и учебную атмосферу, способствует равенству среди учеников, снижает буллинг, а также помогает детям психологически настроиться на работу и дисциплину», — заявила представитель Министерства просвещения Мереке Амангельдыкызы.

Родители с этим не согласны. По их мнению, форма не повышает успеваемость, а лишь увеличивает расходы и отвлекает учителей, которым приходится следить за внешним видом учеников.

Инициаторы петиции выдвинули предложения:

Отменить обязательную школьную форму.

Ввести разумный дресс-код, который будет способствовать деловой атмосфере, но позволит учащимся выбирать комфортную и доступную одежду, учитывая их индивидуальность.

Перенаправить ресурсы на повышение качества образования и создание инклюзивной школьной среды.

Петицию должны поддержать 50 тысяч человек, чтобы её рассмотрели в правительстве.

