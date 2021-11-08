Родители заявляют о снижении успеваемости детей по итогам первой четверти

У Екатерины Плугиной две дочери, и дистанционное обучение плохо сказалось на их успеваемости. Если с историей, географией и биологией дела более-менее хорошо, то с точными науками – никуда не годятся. У девочки даже появился страх.

«У нас появились не то что «тройки» – даже «двойки», потому что она даже не знает, с какой стороны подойти к решению задачи», – говорит Екатерина Плугина.

Однако в министерстве большой проблемы не видят. Наоборот, выявили рост качества образования по сравнению с первой четвертью прошлого года на 1,8 %. Но есть снижение на 2,7% по сравнению с позапрошлым годом, до пандемии. Хотя в первой четверти было повторение пройденного в прошлом году материала, передаёт informburo.kz

«В основном снижение качества знаний по сравнению с показателем за 2019 год дала математика в 5-6 классах, то есть трудности при переходе учащихся из начальной школы в среднее звено. И предметы алгебра, химия в 7 классе», – поясняет заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Сапура Тулекова.

Однако о снижении уровня успеваемости школьников говорит и возросший спрос на услуги репетиторов. Стали востребованными даже педагоги по истории и биологии. На курсах тоже заметили резкий спад знаний у учащихся, особенно у семиклассников.

«Зарплату подняли учителям, и для того, чтобы наши педагоги не разбежались по школам, естественно, нам тоже пришлось поднять цены на свои услуги», – говорит руководитель образовательного центра «Полиглот» Юлия Ротман.

Час групповых занятий по английскому или математике стоит 2000 тенге, индивидуальные занятия – от 2500. В Министерстве образования полагают, что заполнить пробелы дети вполне могут в летних школах, а также на дополнительных занятиях для отстающих учеников.