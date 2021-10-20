Родители жаловались. В отделе образования Костаная объяснили новый приказ об ограничении мобильников

Новый приказ отдела образования вышел в начале октября, теперь ученики младших классов до начала занятий сдают свои сотовые телефоны, а забирают их только уходя домой. Почему было принято такое решение, и чем такая мера поможет в учёбе?

К новому приказу об ограничении использования мобильных телефонов в объектах образования гимназия имени Горького подошла ответственно. И с октября перед началом урока школьники начального звена сдают свои сотовые телефоны классному руководителю, а забирают их только после окончания всех уроков.

«Наши родители с пониманием принимают эту ситуацию, во первых многие из них перестали давать ребенку в школу дорогие мобильные телефоны, потому что утром они приходят отдают на руки учителям, классным руководителям. Если возникает, какая-то проблема, чтобы связаться с родителями это сделает сам учитель, классный руководитель, администрация школы всегда на связи, а после уроков ребенок, если он идет в музыкальную школу или на кружок он может забрать уже свой телефон»,- говорит заместитель директора гимназии Горького Мария Годова.

Телефоны собирают в специальные ящики, нумеруют и записывают по фамилиям. Сам ящик никуда не прячут, дети могут его видеть. А если классный руководитель покидает кабинет, то телефоны убирают в шкаф, который закрывается на замок. По словам завуча гимназии, подобная мера уже даёт первые положительные результаты. А что касается старших классов, то им не надо сдавать телефоны, они просто ставят его на беззвучный режим, и достают их только при необходимости.

«Проблем в принципе не возникает. Отрадно,то, что на переменах мы уже видим, что меньше учащихся смотрят в экран своего телефона и они уже начинают больше общаться между собой. Это всегда расстраивало и родителей и учителей, что коммуникация теряется у детей все больше телефон, все больше техника, все больше устройства. Теперь общения становится больше»,- отмечает завуч гимназии Горького

Отделом образования города в начале октября был издан приказ о правилах использования сотовых телефонов в учреждениях образования, основанием для этого послужило несколько факторов, первый — приказ министра образования от 25 мая 2021 года об утверждении перечня предметов, запрещенных для использования в организациях образования, куда входит и сотовый телефон. Есть и второй момент.

«Родители жаловались на то, что телефоны отвлекают детей от учебно-воспитательного процесса, также из-за телефона многие дети не отдыхают даже на переменах, не успевают поесть в столовых. Обращались к нам и педагоги, которые, также считают, что телефоны отвлекают детей во время уроков. Именно поэтому вопрос об ограничении телефонов в организациях образования был поднят на совещании директоров»,- говорит руководитель отдела воспитательной работы отдела образования города Марина Донскова.

По словам Марины Донсковой, подобная мера поможет решить несколько проблем: уменьшит риск хищения сотовых телефонов, а также поднимет качество обучения школьников, которые перестанут во время уроков отвлекаться на гаджеты.

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