Родителям больше не придется «ловить» места в детсадах через Indigo. Норму планируют исключить со следующего года

В Казахстане создадут единую базу учета, очередности и выдачи направлений в детские сады, а родителям не придется больше «ловить» место в дошкольных учреждениях через Indigo. Данную норму планируют исключить со следующего года. Об этом «Курсиву» рассказали в Министерстве просвещения РК.

Как сейчас занимают очереди в детские сады. Постановка на очередь в детсад и распределение мест происходит на региональном уровне.

«У каждой области и города республиканского значения есть своя информационная система, через которую пользователи встают в очередь в дошкольную организацию, а местные исполнительные органы вносят информацию о свободных местах в дошкольных организациях», — говорится в сообщении.

Родителям приходится «ловить» свое место в детском саду на платформе Indigo. Данная система не раз подвергалась критике. Родители жаловались, что не могут поймать заветное место и пытались либо по старинке «договориться» с детскими садами, либо платили деньги тем, кто помогал его «поймать».

Теперь норма очередности и выдачи направлений в детсады будет исключена. Родители будут получать уведомление о выделении места в одной из дошкольных организаций, когда подойдет их очередь.

Что еще даст новая единая база учета. По данным ведомства, это позволит сделать мониторинг и контроль на центральном уровне и исключить коррупционные риски (помощь третьих лиц, оказывающих платные услуги, наличия «мертвых душ»). Кроме того, единая база позволит вести хронологию, аналитику и изменение статистики за каждый день.

«Родители при постановке своих детей в очередь получат возможность встать в очередь сразу в четыре детских сада, расположенных в разных районах города, это может быть рядом с работой родителей или местом проживания и т.д.», — говорится в сообщении.

Когда планируют изменить систему. Как сообщили в министерстве, единая база учета будет введена в опытную эксплуатацию в ноябре 2023 года, с 2024 года — в промышленную эксплуатацию.

Что станет с платформой Indigo. Местные информационные системы, такие как Indigo, будут продолжать вести автоматизацию государственной услуги.

В прошлом году сообщалось, что после введения единой базы учета у каждого педагога детского сада будет цифровое портфолио с информацией о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах. Аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика также будет свой цифровой профиль

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