Родителям дали советы по выбору безопасных игрушек для детей

Эксперты дали советы по выбору безопасных игрушек для детей и перечислили те, от которых следует отказаться, чтобы не навредить малышам, сообщает zakon.kz.

Специалисты напомнили, что при покупке следует ориентироваться на возраст, передают Известия.

Главный внештатный педиатр Московской области Нисо Одинаева отметила, что самым опасным развлечением является магнитный куб. При проглатывании он может скрепить между собой стенки кишечника, что приводит к нагноению, перитониту и даже летальному исходу. Кроме того, с осторожностью следует относиться к спиннерам, конструкциям с пропеллером и пистолетам с пульками, они могут отлететь и поранить несовершеннолетнего.

С ней согласна коллега Ирина Добрецова. Основные травмы, получаемые во время игры, связаны с проглатыванием, удушением или ранениями. Она добавила в список также наборы юного химика и предупредила, что они могут содержать опасные компоненты и не предназначены для детей младшего возврата.

Отдельное внимание специалист обратила на популярные антистресс-игрушки симпл-димпл и поп-ит. Она предупредила, что в детском возрасте снимать стресс таким образом может быть опасно.

Спорт, активность, игры с семьей. Вот как происходит сброс энергии. А не так, что мы сидим все у телевизора и переминаем игрушку. Подобные товары-антистресс несколько неправильно программирует детскую психику, — подчеркнула педиатр.

Детский врач высшей категории Лина Мурадова также отметила сложные свисающие конструкции и игрушки на батарейках, которые малыш может из любопытства проглотить. Она порекомендовала подбирать развлечения в соответствии с возрастными рекомендациями.

Что касается качества, эксперты советуют отказаться от игрушек с длинным мехом для детей до трех лет. Идеальный вариант — легко моющиеся, без острых углов, окрашенные в естественные цвета для реалистичного восприятия мира и похожие на объекты реального мира, без неприятного запаха.

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