Родителям не угодишь. С какими вопросами обращаются костанайцы в управление образования во время дистанционки?

Уже неделю костанайские школьники учатся онлайн. Причина — сильнейшие морозы, которые стоят в регионе. При этом учеба детей продолжается дистанционно, и вызывает много вопросов со стороны родителей. Многие не понимают систему форматирования.

В одних школах оценки ставят каждый день, в других через несколько занятий.

«Оценивание также идет, у нас иногда, будем говорить, родителям не угодишь. Одни звонили почему каждый день их оценивали, то значите, работа идет. Одни звонили, почему не каждый день их оценивают, но, тем не менее, учителя, организациям образования больше дано самостоятельности. Даже типовые учебные планы у нас сделаны так , что каждая учебная организация выбирает себе типовой план и по нему выбирает себе рабочий план», — говорит руководитель отдела управления образования Костанайской области Карлыга Исмурзина.

Помимо этого близится конец четверти, а часть СОРов, а это суммативное оценивания за раздел, провели не все. Хотя, как отметили в управлении образования региона, СОРы учителя имеют право проводить и онлайн. Теперь и дети, и родители переживают, что для навёрстывания плана, эти контрольные работы будут проводить на всех уроках подряд.

«Если сейчас честно говорят к концу недели пятницу и субботу будем собирать графики проведения и СОР, и СОЧ и будем контролировать, вот как сейчас сказали, но такого не должно быть, но если такое происходит естественно, контроль будет за тем, что в один день не проводили сразу СОРы и СОЧи», — отметила Карлыга Исмурзина.

По утвержденным правилам, количество СОРов неограниченно, но в управлении образования отметили, что стараются ставить не более трех в один день. Помимо этого в школах проводится не более трех СОЧ в один день с учетом уровня сложности учебных предметов. СОЧ не проводятся в последний день завершения четверти. Одновременно СОР и СОЧ по одному учебному предмету в один день проводить нельзя.

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