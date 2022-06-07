Родительские собрания в школах Казахстана будут проводить по-новому

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался о формате проведения родительских собраний в школах, передает zakon.kz.

В прошлом году было поручено перейти на новый формат проведения родительских собраний. Не нужно как раньше собирать всех родителей в классе и обсуждать успеваемость, поведение ребенка. В присутствии других родителей не стоит обсуждать чужого ребенка, сказал Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, учителя должны предоставлять информацию об успеваемости и поведении ребенка отдельно каждому родителю.

Конечно, когда при других родителях обсуждают твоего ребенка, родители не хотят приходить на школьные собрания. Поэтому нужно переходить к новому формату проведения родительских собраний. Учителя должны доводить до родителей информацию о том, каким предметом заинтересован их ребенок, какие следует дополнительно изучить, – добавил глава МОН.

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