Родительский день 2022: дата и поминальные традиции

Родительский день или Радоница – специальный день поминовения усопших, при этом в христианстве он считается праздником: Радоница – от слова «радость», ведь праздник Пасхи в это время еще продолжается.

В 2022 году Родительский день выпадает на 3 мая. К этому дню, как и к Воскресению Христову, православные красят яйца и пекут куличи.

Как вести себя на кладбище

Особое место Радоницы в годичном круге церковных праздников – сразу после Светлой Пасхальной недели, как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую, вечную жизнь. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными.

Посещая в Родительский день кладбище, важно помнить, что, как и у любого церковного события, у него есть свои традиции, которые предписывается строго соблюдать.

Так, придя на кладбище, надо зажечь свечку. После этого необходимо прибрать могилку и некоторое время находясь у нее просто помолчать, вспоминая покойного.

Чего не стоит делать в Радоницу

Не надо оставлять на могиле еду, лучше отдать ее нищему или голодному.

Важно помнить, что в этот день душам усопших близких особенно нужна молитва.

Другой неприемлемый обряд – ставить на могиле рюмку водки и черный хлеб, а рядом – фото усопшего. Говоря современным языком, эта традиция – новодел. Чтобы понять это, достаточно вспомнить, что, например, фотография появилась чуть более ста лет назад, а значит и традиция эта новая.

Вообще, поминать на Радоницу усопших спиртным – неприемлемо и недопустимо. Так, в Священном Писании разрешается употребление вина. А вот Библия предостерегает от излишества. То есть, на Радоницу можно выпить, но нельзя употреблять алкоголь сверх меры.

Особенно священнослужители не одобряют тех, кто позволяет себе есть и пить на кладбище. И уж тем более недопустимо лить водку в могильный холм: это считается оскорблением покойного.

Как правильно поминать усопших на Радоницу

Молитва за усопших – это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике – все это дань традициям, пусть и благочестивым. А вот постоянная молитва – как раз то, в чем испытывает потребность вечно живая душа усопшего. А все потому, что сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога. Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы усопшего – долг всякого православного христианина. Особенную помощь ушедшим в мир иной оказывает поминовение в Церкви.

Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре.

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