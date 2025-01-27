Недавно родившую женщину заразили ВИЧ после переливания крови в Кызылорде, передает informburo.kz

Информацию подтвердила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Она заверила, что случай находится на контроле министерства.

«Проводится соответствующая проверка. По итогам расследования будут приняты меры», – прокомментировала Альназарова в кулуарах мажилиса.

В департаменте полиции Кызылординской области проинформировали, что зарегистрировали уголовное дело по признакам ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником.

Санкция статьи предусматривает наказание до 30 суток ареста. Если потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью – до двух лет заключения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.